10:42, 14 января 2026Россия

В российском регионе повысили выплаты для участников СВО

Глава Чувашии Николаев повысил выплаты для участников СВО до 2,1 млн рублей
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава Республики Чувашия Олег Николаев повысил выплаты для участников специальной военной операции (СВО) до 2,1 миллиона рублей. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства российского региона. С учетом федеральных надбавок общий размер подъемных составит 2,5 миллиона рублей.

В документе уточняется, что повышенные условия действуют для контрактов, заключенных с 1 января по 31 марта 2026 года.

Николаев в Telegram-канале разъяснил, что в Чувашии также продолжается комплексная поддержка бойцов спецоперации и их семей. Развернуты программы по медицинскому и психологическому обеспечению, а также содействию в трудоустройстве после завершения службы, отметил глава республики.

До этого стало известно, что в Самарской области увеличили выплату для новобранцев СВО.

