В российском регионе повысили выплаты для участников СВО

Глава Республики Чувашия Олег Николаев повысил выплаты для участников специальной военной операции (СВО) до 2,1 миллиона рублей. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства российского региона. С учетом федеральных надбавок общий размер подъемных составит 2,5 миллиона рублей.
В документе уточняется, что повышенные условия действуют для контрактов, заключенных с 1 января по 31 марта 2026 года.
Николаев в Telegram-канале разъяснил, что в Чувашии также продолжается комплексная поддержка бойцов спецоперации и их семей. Развернуты программы по медицинскому и психологическому обеспечению, а также содействию в трудоустройстве после завершения службы, отметил глава республики.
До этого стало известно, что в Самарской области увеличили выплату для новобранцев СВО.