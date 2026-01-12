Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 12 января 2026Россия

В российском регионе повысили выплату за участие в СВО

В Самарской области увеличили выплату для новобранцев СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Самарской области увеличили выплату для новобранцев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram.

Теперь добровольцы, заключившие контракт с Минобороны на территории региона, будут единовременно получать полтора миллиона рублей. Таким образом, за год службы новобранец получит свыше четырех миллионов рублей, отметили в пресс-службе.

Итоговый размер «подъемных», которые получают подписавшие контракт бойцы, складывается из муниципальной, региональной и единой федеральной выплат. Размер последней составляет 400 тысяч рублей.

Российские регионы продолжают финансово стимулировать добровольцев, готовых отправиться в зону проведения СВО. Так, осенью выплату при заключении контракта с Минобороны увеличили в Челябинской области. Ее повысили сразу на миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на угрозы США

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Онколог призвал срочно пройти обследование при появлении пяти проблем со здоровьем

    Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

    Бойцам ВС России потребовалось 40 секунд для поражения украинского F-16

    Российских депутатов обвинили в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол

    В российском городе административное здание забросали коктейлями Молотова

    Звезд нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok