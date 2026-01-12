В российском регионе повысили выплату за участие в СВО

В Самарской области увеличили выплату для новобранцев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram.

Теперь добровольцы, заключившие контракт с Минобороны на территории региона, будут единовременно получать полтора миллиона рублей. Таким образом, за год службы новобранец получит свыше четырех миллионов рублей, отметили в пресс-службе.

Итоговый размер «подъемных», которые получают подписавшие контракт бойцы, складывается из муниципальной, региональной и единой федеральной выплат. Размер последней составляет 400 тысяч рублей.

Российские регионы продолжают финансово стимулировать добровольцев, готовых отправиться в зону проведения СВО. Так, осенью выплату при заключении контракта с Минобороны увеличили в Челябинской области. Ее повысили сразу на миллион рублей.