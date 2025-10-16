Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 16 октября 2025Россия

Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

В Челябинской области резко повысили выплату для новобранцев СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Челябинской области резко повысили выплату для новобранцев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает URA.RU.

Инициативу главы региона Алексея Текслера поддержали депутаты областного Законодательного собрания.

Теперь призвавшиеся из Челябинской области контрактники будут получать от региона до 2,4 миллиона рублей. Ранее максимальный размер «подъемной» выплаты составлял только полтора миллиона рублей. При этом муниципальная составляющая выплаты была увеличена вдвое — с 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Общий же размер выплаты достигнет трех миллионов рублей, подсчитало издание.

Ранее власти Рязанской области в шесть раз увеличили выплату за привлечение иностранцев к участию в специальной военной операции. Постановлением главы региона Павла Малкова указанная сумма была увеличена с 80 460 рублей до 574 713 рублей за каждое привлеченное лицо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российская пенсионерка вывалилась под колеса автобуса и попала на видео

    В регионе России дочери бойца СВО отказали в зачислении в колледж

    Трамп собрался создать фонд для финансирования Украины за счет пошлин на китайские товары

    Женщина вспомнила о лотерейном билете благодаря тете и выиграла 79 миллионов рублей

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости