70-летняя Ирина Хакамада показала фото в купальнике с отдыха в Таиланде

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада поделилась откровенными фото отдыха в Таиланде. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

70-летняя знаменитость показала снимок в купальнике. «Лодка, диван. Вино, океан», — подписала публикацию Хакамада, отметив, что проводит в отпуске на Пхукете.

В августе 2023 года Ирина Хакамада показала лицо без макияжа. «Отдых от города: от волос, очков и makeup. Как есть, открытая природе. Полезно иногда сбрасывать маски. Дышать легче», — призналась она в описании к посту.

