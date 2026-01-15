Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:01, 15 января 2026Ценности

70-летняя Ирина Хакамада показала фото в купальнике

70-летняя Ирина Хакамада показала фото в купальнике с отдыха в Таиланде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irina_hakamada

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада поделилась откровенными фото отдыха в Таиланде. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

70-летняя знаменитость показала снимок в купальнике. «Лодка, диван. Вино, океан», — подписала публикацию Хакамада, отметив, что проводит в отпуске на Пхукете.

В августе 2023 года Ирина Хакамада показала лицо без макияжа. «Отдых от города: от волос, очков и makeup. Как есть, открытая природе. Полезно иногда сбрасывать маски. Дышать легче», — призналась она в описании к посту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали массовую смерть младенцев в Новокузнецке

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности о новой жене найденного без признаков жизни экс-замминистра Скляра

    Строительный материал неожиданно оказался полезным продуктом питания

    Россиянам назвали главные ошибки при запуске двигателя авто зимой

    Стало известно об имуществе экс-замминистра Скляра

    В Кремле ответили на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Назван фаворит финала Кубка Африки

    Крупнейшая экономика Европы выросла после двухлетнего спада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok