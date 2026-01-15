Карлсон назвал удар «Орешником» предупреждением России Европе

Карлсон: Удар «Орешником» по объектам на Украине стал предупреждением Европе

Россия с помощью удара ракетным комплексом «Орешник» по объектам на Украине, который был осуществлен 9 января, послала Европе предупреждение. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в видео, опубликованном на YouTube.

«Это был удар, несущий в себе послание. Удар, призванный сказать: "Вы завели нас слишком далеко. Мы чувствуем, что наши основные, экзистенциальные интересы находятся под угрозой. И если вы не отступите, следующая гиперзвуковая ракета, которую мы пошлем, будет нести ядерную боеголовку. И она будет направлена на тебя, Европа», — высказался Карлсон.

Журналист также назвал правдивым утверждение, что конфликт на Украине является прокси-войной Запада против России. Кроме того, он заявил, что слова политиков западных стран о желании защитить суверенитет Украины не соответствуют действительности.

Ранее в Минобороны России рассказали, что ВС РФ в ночь на 9 января поразили при помощи «Орешника» Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Отмечалось, что на предприятии ремонтировали и обслуживали авиационную технику Вооруженных сил Украины.