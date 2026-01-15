Реклама

Насекомое поселилось в ухе россиянки во время отдыха в Таиланде

В ухе туристки из Сибири во время отдыха в Таиланде поселился муравей
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал Baza

В ухе российской туристки во время отдыха в Таиланде поселилось насекомое. Об этом сообщает издание Baza.

Как пишет источник, жительница Сибири Елена проснулась ночью от странных ощущений в ушной раковине. Она больше не смогла уснуть и решила дождаться открытия больницы, чтобы обратиться туда с этой проблемой.

Местные врачи осмотрели россиянку и обнаружили внутри ее уха муравья. Насекомое успешно достали, а пациентке прописали курс антибиотиков. Елена призналась, что в шутку прозвала муравья Юрием.

Ранее другая российская туристка осталась с огромной шишкой на теле после укуса насекомого на курорте Египта. Врач в отеле не смог точно сказать, кто именно напал на женщину, но, по ее мнению, это был верблюжий паук.

