Насекомое поселилось в ухе россиянки во время отдыха в Таиланде

В ухе российской туристки во время отдыха в Таиланде поселилось насекомое. Об этом сообщает издание Baza.
Как пишет источник, жительница Сибири Елена проснулась ночью от странных ощущений в ушной раковине. Она больше не смогла уснуть и решила дождаться открытия больницы, чтобы обратиться туда с этой проблемой.
Местные врачи осмотрели россиянку и обнаружили внутри ее уха муравья. Насекомое успешно достали, а пациентке прописали курс антибиотиков. Елена призналась, что в шутку прозвала муравья Юрием.
Ранее другая российская туристка осталась с огромной шишкой на теле после укуса насекомого на курорте Египта. Врач в отеле не смог точно сказать, кто именно напал на женщину, но, по ее мнению, это был верблюжий паук.