Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:27, 1 ноября 2025Путешествия

Российская туристка осталась с огромной шишкой на теле после укуса насекомого в Египте

Shot: Россиянку укусил верблюжий паук в Египте
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: lifeforstock / Freepik

Отдыхавшая в Египте российская туристка осталась с огромной шишкой на теле после укуса насекомого на курорте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что пострадавшая находилась в отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе и ужинала с подругой. В это время на нее напало неизвестное насекомое, а позднее место укуса стало воспаляться и превратилось в шишку. Врач в гостинице не смог точно сказать, чей это укус, а сама россиянка уверена, что на нее напал верблюжий паук. Она смогла снять воспаление местными мазями.

Это насекомое достигает 15 сантиметров в размерах и выбирается из укрытия ночью. Оно не ядовито, однако укус такого паука вызывает воспаление, а также может заразить инфекцией — в его челюстях остаются частички гниющей пищи.

Ранее отдыхающая в Египте российская туристка пострадала от нападения рыбы-хирурга. Девушка купалась в Красном море, когда почувствовала резкую боль в ноге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о попавших в окружение офицерах НАТО

    Рыболовы поймали тунца рекордных размеров и тут же продали за 210 тысяч рублей

    Маркетплейсы отреагировали на претензии Набиуллиной к скидкам на площадках

    Дуров снялся полуобнаженным в костюме гладиатора

    Россиянам захотели запретить вписывать детей в старые загранпаспорта

    Российский школьник попался при поджоге полицейских машин

    В России из цыганского поселка увезли в военкомат десятки человек

    Известный российский винодел заразился бешенством во время сна

    Каллас выступила с обвинением в адрес Китая

    Ироничная записка российских военных для дрона ВСУ попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости