Российская туристка осталась с огромной шишкой на теле после укуса насекомого в Египте

Shot: Россиянку укусил верблюжий паук в Египте

Отдыхавшая в Египте российская туристка осталась с огромной шишкой на теле после укуса насекомого на курорте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что пострадавшая находилась в отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе и ужинала с подругой. В это время на нее напало неизвестное насекомое, а позднее место укуса стало воспаляться и превратилось в шишку. Врач в гостинице не смог точно сказать, чей это укус, а сама россиянка уверена, что на нее напал верблюжий паук. Она смогла снять воспаление местными мазями.

Это насекомое достигает 15 сантиметров в размерах и выбирается из укрытия ночью. Оно не ядовито, однако укус такого паука вызывает воспаление, а также может заразить инфекцией — в его челюстях остаются частички гниющей пищи.

Ранее отдыхающая в Египте российская туристка пострадала от нападения рыбы-хирурга. Девушка купалась в Красном море, когда почувствовала резкую боль в ноге.