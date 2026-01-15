Пес решил поиграть с перчаткой и устроил пожар в доме

В Канаде пес разгрыз перчатку с подогревом и устроил пожар в доме

В Канаде собака разгрызла перчатку с подогревом и устроила пожар в доме. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в пригороде Оттавы 8 января. На запись камеры наблюдения попал момент, когда оставшийся один дома пес решил поиграть с перчаткой на литий-ионных батарейках, которую хозяева забыли на диване. Он начал ее грызть, и вскоре из аккумулятора пошел дым. Пес соскочил с дивана, а перчатка вскоре вспыхнула.

Огонь быстро перекинулся на диван. Прибывшие на место пожарные успешно справились с возгоранием и спасли виновника происшествия. После случившегося пожарная служба Оттавы обратилась к гражданам с призывом хранить любые устройства на литий-ионных батареях в недоступных для детей и домашних животных местах.

В 2024 году в США пес устроил пожар в доме и сбежал. Он разгрыз оставленный хозяевами аккумулятор.