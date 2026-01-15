Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:38, 15 января 2026Из жизни

Пес решил поиграть с перчаткой и устроил пожар в доме

В Канаде пес разгрыз перчатку с подогревом и устроил пожар в доме
Никита Савин
Никита Савин
СюжетПожары в США:

В Канаде собака разгрызла перчатку с подогревом и устроила пожар в доме. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в пригороде Оттавы 8 января. На запись камеры наблюдения попал момент, когда оставшийся один дома пес решил поиграть с перчаткой на литий-ионных батарейках, которую хозяева забыли на диване. Он начал ее грызть, и вскоре из аккумулятора пошел дым. Пес соскочил с дивана, а перчатка вскоре вспыхнула.

Огонь быстро перекинулся на диван. Прибывшие на место пожарные успешно справились с возгоранием и спасли виновника происшествия. После случившегося пожарная служба Оттавы обратилась к гражданам с призывом хранить любые устройства на литий-ионных батареях в недоступных для детей и домашних животных местах.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

В 2024 году в США пес устроил пожар в доме и сбежал. Он разгрыз оставленный хозяевами аккумулятор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно переехать и сколько за это заплатят

    Российский военный предрек ужесточение ударов по Украине

    Власти Сербии рассказали о будущем NIS

    Песков анонсировал важное выступление Путина

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Место взрыва в центре МВД в Сыктывкаре попало на видео

    Жена найденного мертвым экс-замминистра труда России дала первый комментарий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok