Политолок Караганов: Антироссийские санкции стали благословением

Российский политолог Сергей Караганов дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы он порассуждал об антироссийских санкциях, отметив, что они принесли пользу Москве.

По мнению Караганова, санкции действительно навредили России в экономическом плане, однако есть и некоторые плюсы. «Стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением», — сказал политолог.

Он также подчеркнул, что не выступает за полное снятие санкций. По его мнению, следует снять санкции лишь частично.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России в феврале.