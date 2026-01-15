Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:03, 15 января 2026Россия

Политолог назвал санкции против России благословением

Политолок Караганов: Антироссийские санкции стали благословением
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский политолог Сергей Караганов дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы он порассуждал об антироссийских санкциях, отметив, что они принесли пользу Москве.

По мнению Караганова, санкции действительно навредили России в экономическом плане, однако есть и некоторые плюсы. «Стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением», — сказал политолог.

Он также подчеркнул, что не выступает за полное снятие санкций. По его мнению, следует снять санкции лишь частично.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России в феврале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова упрекнул Зеленского в нежелании завершить конфликт. Американский лидер считает, что Россия уже готова пойти на сделку

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Трамп установил новую пошлину

    Появились подробности массированной ночной атаки ВСУ на регионы России

    Политолог назвал санкции против России благословением

    Появились подробности смерти 31-летнего воспитанника ЦСКА

    Россиянам раскрыли способы снизить риски деменции

    Кладоискатель нашел редчайшую монету и продал за 350 тысяч рублей

    Наряд актрисы на премьере фильма высмеяли в сети фразой «подгузник полон»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok