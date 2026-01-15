На Солнце зафиксировали вспышку класса M

На Солнце произошла мощная вспышка. Об этом сообщает пресс-служба Института прикладной геофизики имени академика Федорова (ФГБУ «ИПГ»).

По силе рентгеновского излучения произошедшая вспышка достигла класса M1.6. Ее зафиксировали в 23:33 по московскому времени. Продолжительность явления составила сорок минут.

Ранее на Солнце ученые обнаружили крупный активный центр. Высокая активность в этой зоне наблюдалась с 8 января — точное число вспышек, случившихся в данном регионе с начала года, зарегистрировать сложно, поскольку поначалу она располагалась на обратной стороне светила. Очередной выброс плазмы в этой зоне произошел в понедельник, 12 января — зафиксированная вспышка класса M3.3 стала сильнейшей с начала 2026-го.

В целом наступивший год будет богат на магнитные бури. Сильнейшая вспышка X-класса, по прогнозам специалистов, будет возникать примерно каждые два месяца. Однако мощных магнитных бурь в скором времени не ожидается.