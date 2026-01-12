На Солнце обнаружили крупную активную зону

ИКИ РАН: Крупный активный центр на Солнце поворачивается в сторону Земли

Ученые зафиксировали на Солнце крупную активную зону, и вскоре она повернется в сторону Земли. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в своем Telegram-канале.

Из этого центра случился очередной выброс плазмы, вспышка была зарегистрирован около полуночи. Своего максимума излучение достигло в полчетвертого утра, выйдя на уровень M3.3. Случившаяся вспышка стала сильнейшей с начала года. Высокая активность в этой зоне наблюдалась в течение последних четырех дней — в этой области, по предположениям астроном, произошло по крайней мере две мощнейшие вспышки, которые можно отнести к высшему X-классу.

Активный центр располагается на обратной стороне светила, из-за чего, как объясняют ученые, основная часть выброшенной энергии оказалась заблокирована и в целом тяжело поддается изучению. «В данном случае регистрация стала возможна благодаря тому, что источник вспышки находится прямо за горизонтом, и до планеты всё же дошла часть излучения из высоких слоёв солнечной атмосферы», — сказано в сообщении лаборатории. С Земли этот центр можно будет увидеть в ближайшие пару дней, но на нашу планету вспышка никак не подействует.

Ранее россиян предупредили о многочисленных магнитных бурях в наступившем году. В 2026-м примерно каждые два месяца ожидается сильнейшая вспышка балла X. Мощных бурь в скором времени, однако, не ожидается.