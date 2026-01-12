Россиян призвали готовиться к бурям

Физик Богачев: В 2026 году ожидается много магнитных бурь

Россиянам следует ждать много магнитных бурь в 2026 году. Об этом aif.ru сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Богачев.

Ожидается около пяти-шести вспышек высшего балла X на Солнце, в среднем на два месяца придется по одной вспышке.

Ученый отметил, что в 2025-м году было 69 дней с магнитными бурями, что стало рекордом за 10 лет. В текущем году за первые 11 дней года уже произошло две бури, то есть темп сохраняется.

Физик спрогнозировал, что число магнитных бурь будет держаться на высоком уровне еще один-два года. Сильных бурь при этом будет очень мало: точно не ожидается ни одной бури высшего пятого уровня. Могут быть одна-две бури четвертого уровня. В основном на Земле будут проходить бури в диапазоне G1-G2.

Уход солнечной активности в ноль прогнозируется на конец 2029 года. Новый пик придется на 2034-2035-й годы.

В ночь на 11 января на Земле произошла вторая в 2026-м году магнитная буря. Она сопровождалась сильными полярными сияниями.