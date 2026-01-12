Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:27, 12 января 2026Экономика

Россиян призвали готовиться к бурям

Физик Богачев: В 2026 году ожидается много магнитных бурь
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pixabay

Россиянам следует ждать много магнитных бурь в 2026 году. Об этом aif.ru сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Богачев.

Ожидается около пяти-шести вспышек высшего балла X на Солнце, в среднем на два месяца придется по одной вспышке.

Ученый отметил, что в 2025-м году было 69 дней с магнитными бурями, что стало рекордом за 10 лет. В текущем году за первые 11 дней года уже произошло две бури, то есть темп сохраняется.

Физик спрогнозировал, что число магнитных бурь будет держаться на высоком уровне еще один-два года. Сильных бурь при этом будет очень мало: точно не ожидается ни одной бури высшего пятого уровня. Могут быть одна-две бури четвертого уровня. В основном на Земле будут проходить бури в диапазоне G1-G2.

Уход солнечной активности в ноль прогнозируется на конец 2029 года. Новый пик придется на 2034-2035-й годы.

В ночь на 11 января на Земле произошла вторая в 2026-м году магнитная буря. Она сопровождалась сильными полярными сияниями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Рублю спрогнозировали ослабление к доллару

    Мужчин предупредили о сильнее всего бьющем по потенции факторе

    Герой России раскрыл полученные от пленного офицера ВСУ данные

    Появились подробности по обнажившему логистическую махинацию на миллиарды рублей делу

    Россиян призвали готовиться к бурям

    В Европе отреагировали на слова Трампа о российских кораблях у Гренландии

    У российского бизнесмена отобрали бриллиант стоимостью более 112 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok