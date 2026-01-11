Стало известно о второй с начала года магнитной буре

В ночь на 11 января на Земле произошла вторая в 2026-м году магнитная буря

В ночь на 11 января на Земле произошла вторая в 2026-м году магнитная буря. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram.

Сообщается, что магнитная буря сопровождалась сильными полярными сияниями. Отмечается, что их можно было наблюдать в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также в том числе в скандинавских странах.

«В настоящее время, исходя из поступающих с орбиты данных, Земля все еще находится внутри облака плазмы. Возможны "афтершоки"», — добавили в ИКИ РАН.

Ранее стало известно, что на Солнце зафиксировали крупный взрыв. Отмечалось, что его зарегистрировали в середине дня 8 января. Причину взрыва установить пока не удалось.