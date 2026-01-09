На Солнце зафиксировали крупный взрыв

ИКИ РАН заявил о крупном взрыве на Солнце 8 января

Крупный взрыв произошел на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Известно, что взрыв зарегистрировали в середине дня 8 января.

«...На поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками сейчас не наблюдается», — уточнили ученые.

Специалисты добавили, что сейчас трудно назвать причину взрыва. Его локацию получится увидеть примерно через неделю, когда группа пятен станет «выходить» к Земле из-за левого (восточного) горизонта.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 января, на Земле ожидаются слабые магнитные бури уровня G1. До этого ученые сообщали, что в 2026 году на Земле ожидается много магнитных бурь.