Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:51, 9 января 2026Наука и техника

На Солнце зафиксировали крупный взрыв

ИКИ РАН заявил о крупном взрыве на Солнце 8 января
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Крупный взрыв произошел на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Известно, что взрыв зарегистрировали в середине дня 8 января.

«...На поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками сейчас не наблюдается», — уточнили ученые.

Специалисты добавили, что сейчас трудно назвать причину взрыва. Его локацию получится увидеть примерно через неделю, когда группа пятен станет «выходить» к Земле из-за левого (восточного) горизонта.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 января, на Земле ожидаются слабые магнитные бури уровня G1. До этого ученые сообщали, что в 2026 году на Земле ожидается много магнитных бурь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине говорят об ударе «Орешником» по Львовщине. Мощнейшие взрывы слышали по всей области и даже в соседнем регионе

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    На Солнце зафиксировали крупный взрыв

    В Иране демонстранты подожгли здание КСИР

    Раскрыта тактика ВСУ на краснолиманском направлении

    Европейский депутат заявил о деградации правящего класса на Западе

    В США предрекли скорый уход Зеленского

    Полковник СБУ уличил Зеленского в попытке отвлечь общество от коррупционного скандала

    Стала известна возможная цель удара ВС России по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok