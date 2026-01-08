Реклама

15:03, 8 января 2026

Ученые спрогнозировали на Земле магнитные бури

В ИКИ РАН на 9 января спрогнозировали слабые магнитные бури уровня G1
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

В скором времени, 9 января, на Земле ожидаются слабые магнитные бури уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что магнитные бури ожидаются в середине дня из-за прохождения мимо планеты плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце еще 6 января.

«При совсем небольшом отклонении выброса влево, последний пройдет мимо Земли без каких-либо геомагнитных последствий, тогда как при "ошибке" в другую сторону возможно заметное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными», - сообщили в ИКИ РАН.

Также отмечается, что уровень и число вспышек на Солнце с начала года сохраняются низкими без признаков усиления в ближайшие дни.

Ранее ученые сообщали, что в 2026 году на Земле ожидается много магнитных бурь.

