Россиянам напомнили о двух затмениях в 2026 году

В 2026 году ожидается несколько лунных и солнечных затмений. Жители России смогут увидеть два из них, рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с РИА Новости.

По его словам, первое из них состоится летом. Это будет солнечное затмение 12 августа. «Полоса солнечного затмения 12 августа пройдет от мыса Челюскин через Северный полюс, Гренландию, Исландию, Испанию. Закончится в Средиземном море», — сообщил Железнов. Он отметил, что в России будут видны частные фазы в европейской части страны.

Следующее затмение, свидетелями которого могут стать россияне, состоится в том же месяце, 28 числа. Это частное лунное затмение, которое также будет видно в европейской части страны на рассвете.

