Институт геофизики сообщил о начале магнитной бури на Земле

На Земле началась магнитная буря, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Ученые зафиксировали слабые возмущения магнитного поля, которые прогнозировались ранее. В настоящее время они находятся на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 считается экстремально сильным.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал, что в 2026 году ожидается много магнитных бурь. Он пояснил, что основным фактором, вызывающим магнитные бури на Земле, стали корональные дыры на Солнце. По словам ученого, их число резко увеличилось.

