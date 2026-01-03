Реклама

Наука и техника
00:21, 3 января 2026Наука и техника

На Земле началась магнитная буря

Институт геофизики сообщил о начале магнитной бури на Земле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

На Земле началась магнитная буря, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Ученые зафиксировали слабые возмущения магнитного поля, которые прогнозировались ранее. В настоящее время они находятся на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 считается экстремально сильным.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал, что в 2026 году ожидается много магнитных бурь. Он пояснил, что основным фактором, вызывающим магнитные бури на Земле, стали корональные дыры на Солнце. По словам ученого, их число резко увеличилось.

