Турист без еды и воды заблудился в джунглях Таиланда и провел там ночь

Британский турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде. Об этом пишет издание The Mirror.

Инцидент произошел 10 января. Уточняется, что 63-летний Гордон Дьюар из Лондона возвращался на велосипеде после поездки по провинции Чиангмай на севере Таиланда.

В незнакомой местности он решил свернуть с главной дороги с целью «насладиться природой», но заблудился. Он быстро оказался без еды и воды, имевшихся запасов ему не хватило для того, чтобы пережить ночь в джунглях. Без пропитания он находился 15 часов. Путешественник разбил в джунглях лагерь, а в полицию позвонил только утром следующего дня.

Сообщается, что мужчина переночевал в месте, где в опасной близости с ним могли находиться кобры, медведи, слоны и леопарды. На утро спасатели нашли его невредимым, но измученным из-за жажды и голода.

