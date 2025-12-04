Реклама

17:46, 4 декабря 2025Путешествия

Турист отправился в одиночный поход по горам Румынии и пропал у замка Дракулы

18-летний турист подал сигнал бедствия в горах Румынии и пропал без вести
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Inquam Photos / Reuters

18-летний турист из Великобритании пропал без вести рядом с замком Дракулы. Об этом сообщило издание The New York Post.

Студент Бристольского университета Джордж Смит отправился в одиночный поход по горам Румынии 23 ноября. Он направлялся к замку Бран, который связан с легендой о графе-вампире. Во время похода Смит подал сигнал бедствия, он сообщил, что заблудился и замерз.

Во время многодневных поисков спасатели обнаружили лишь рюкзак с припасами путешественника. Поиски студента осложняются плохой погодой. На данный момент спасательная операция не завершена. Уточняется, что горная тропа, по которой шел молодой человек, в некоторых местах достигает глубины снежного покрова до двух метров.

Ранее отца обвинили в пытках над детьми из-за похода с ними в горы США. Мужчина отправился в каньон Биг-Коттонвуд с двумя сыновьями двух и четырех лет, а также с восьмилетней дочерью.

