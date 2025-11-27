Путешествия
Отца обвинили в пытках над детьми из-за похода с ними в горы США

Жителя США обвинили в пытках над тремя детьми, которых он взял с собой в поход
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Christopher Moswitzer / Shutterstock / Fotodom

Отца троих маленьких детей обвинили в пытках из-за того, что он взял их с собой в девятичасовой поход по горам США. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел в начале октября. 31-летний житель Юты Мик Смит отправился в каньон Биг-Коттонвуд с двумя сыновьями двух и четырех лет, а также с восьмилетней дочерью. Восемь километров маршрута с перепадами высоты более 600 метров дети должны были преодолевать в легкой одежде без экипировки. Когда мужчина не вернулся из похода, семья сообщила о пропаже в полицию.

Спасатели обнаружили путешественников в 182 метрах от вершины во время грозы. Один из сыновей Смита по пути упал и разбил голову и находился без сознания, поверх него лежал другой мальчик, который также не приходил в себя. Оба ребенка не дышали. Мужчина заявил, что сам провел им сердечно-легочную реанимацию и научил этому свою дочь.

Детей госпитализировали в критическом состоянии. На данный момент четырехлетний ребенок остается в больнице, он перенес инсульт и теперь ему необходима операция по удалению части черепа. Жене в текстовых сообщениях Смит писал, что устал нести на руках маленького ребенка, потерявшего сознание. 25 ноября Смита отправили в тюрьму округа Солт-Лейк.

Ранее связанные веревкой альпинисты сорвались во время восхождения. Инцидент произошел на популярной среди опытных скалолазов горе Аораки в новозеландских Южных Альпах.

