Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:10, 16 января 2026Бывший СССР

Депутат Рады раскрыла единственное желание украинцев

Скороход: Украинцам все равно, под каким флагом жить, лишь бы был покой и мир
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинцам все равно, под каким флагом жить, лишь бы был покой и мир. Единственное желание украинцев раскрыла депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.

«Самое страшное, что у людей такая ненависть и они настолько от всего, что происходит, устали, настолько перенасыщены негативом, настолько обозлены, что вчера я услышала от абсолютно незнакомого человека "да мне все равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья" -- для меня это трагедия», — рассказала она.

Она подчеркнула, что военный конфликт на Украине необходимо заканчивать, и посоветовала сомневающимся посетить украинские кладбища.

Ранее депутат Киевского городского совета Марина Порошенко сообщила, что на фоне длительных отключений света киевлян начнут выселять из домов, находящихся в критическом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых переговорах Трампа по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Россиянин получил срок за помощь иностранным гражданам

    Москвичей предупредили о продлении сезона гриппа

    Сенаторы озаботились ценами на заправках

    Китай остановил покупку электроэнергии в России

    Мировой экономике предсказали проблемы из-за искусственного интеллекта

    Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

    Врач оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok