Депутат Рады раскрыла единственное желание украинцев

Скороход: Украинцам все равно, под каким флагом жить, лишь бы был покой и мир

Украинцам все равно, под каким флагом жить, лишь бы был покой и мир. Единственное желание украинцев раскрыла депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.

«Самое страшное, что у людей такая ненависть и они настолько от всего, что происходит, устали, настолько перенасыщены негативом, настолько обозлены, что вчера я услышала от абсолютно незнакомого человека "да мне все равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья" -- для меня это трагедия», — рассказала она.

Она подчеркнула, что военный конфликт на Украине необходимо заканчивать, и посоветовала сомневающимся посетить украинские кладбища.

