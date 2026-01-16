Реклама

Киевлян начнут выселять из домов из-за отключений света

Депутат КГС Порошенко: Киевлян начнут выселять из домов из-за отключений света
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На фоне длительных отключений света киевлян начнут выселять из домов, находящихся в критическом состоянии. Об этом заявила депутат Киевского городского совета (КГС) Марина Порошенко, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Речь идет о домах, находящихся в критическом состоянии: там трудно восстановить электроснабжение и отопление. В таком случае ставится вопрос о расселении таких домов», — заявила депутат.

Она также выразила надежду, что коммунальным службам города удастся исправить ситуацию, и расселение домов не понадобится.

На Украине сложилась критическая ситуация из-за постоянных ударов по генерирующим мощностям. В частности, в ночь на 13 января атаке подверглись Киевская и Каневская гидроэлектростанции (ГЭС), они входят в пятерку крупнейших ГЭС страны.

