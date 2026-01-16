Россия проведет съезд исламских банков

На форуме в Казани в 2026 году впервые пройдет съезд исламских банков

В мае 2026 года в рамках международного экономического форума KazanForum в России впервые состоится съезд исламских банков. Об этом рассказала руководитель агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, организатором выступит Банк России. Его председатель Эльвира Набиуллина выбрала 24 страны, представители которых приглашены на этот съезд.

На мероприятии представят каталог российских инвестиционных проектов, которые соответствуют принципам шариата. Они могут быть интересны фондам или банкам из стран, представленных на съезде.

Ранее каталог уже показывали на мероприятиях в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как подчеркнула Минуллина, в текущих условиях кредитно-денежной политики исламское окно — окно возможностей.

В прошлом году форум «Россия — исламский мир: KazanForum» собрал 22 тысячи участников из 96 стран и 82 регионов России. В рамках мероприятия состоялось около 150 деловых сессий, подписано 130 соглашений о сотрудничестве.

В конце декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что первый российский банк, работающий по принципам шариата, появится в 2026 году. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в стране запущен осенью 2023 года. Его первыми участниками стали Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня.

В основе исламского банкинга лежит принцип партнерства банка и клиента в распределении прибыли и убытка. Одним из главных отличий остается запрет на выдачу денег под проценты, вместо них используются рассрочка, лизинг и долевое финансирование. Также запрещены инвестиции в предприятия, которые предоставляют товары или услуги, противоречащие исламу.