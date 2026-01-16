Реклама

13:53, 16 января 2026Авто

Машина бывшего вице-президента «Росгосстраха» сгорела в центре Москвы

Mash: BMW Х6 бывшего вице-президента «Росгосстраха» сгорела в центре Москвы
Вячеслав Агапов

Кадр: Telegram-канал Mash

Автомобиль бывшего вице-президента «Росгосстраха» Игоря Мировского сгорел в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

BMW Х6 вспыхнула на ходу. Возгорание началось под капотом, и оттуда повалил черный густой дым.

Сам топ-менеджер не пострадал. Предварительной причиной инцидента с машиной называют замыкание проводки.

Ранее стало известно, что Краснокаменске машина скорой помощи загорелась по пути в морг. Во время движения из-под днища УАЗа внезапно пошел дым и начало распространяться пламя. Сотрудники остановили автомобиль, вынесли тело россиянина и попытались потушить пожар самостоятельно с помощью двух огнетушителей. Однако машина скорой помощи полностью сгорела, огонь ликвидировали прибывшие сотрудники МЧС.

