17:07, 16 января 2026

Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов проект TV2media
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минюст пополнил реестр иноагентов, добавив в него YouTube-проект TV2media. Об этом говорится на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что проект участвовал в материалах иностранных агентов и распространял их для неограниченного круга лиц, а также участвовал в распространении контента нежелательных организаций. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, TV2media распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против проведения спецоперации на Украине.

Также Минюст внес в реестр иностранных агентов правозащитника Алексея Табалова, экономиста Максима Миронова, политолога Аркадия Дубнова, активистку Ольгу Курносову и американиста Ивана Куриллу.

Ранее сообщалось, что статус иноагента получил портал Doxa (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Уточнялось, что медиа распространяло материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, а также формировало негативный образ Российской армии.

