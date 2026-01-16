Минюст внес в реестр иноагентов проект TV2media

Минюст пополнил реестр иноагентов, добавив в него YouTube-проект TV2media. Об этом говорится на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что проект участвовал в материалах иностранных агентов и распространял их для неограниченного круга лиц, а также участвовал в распространении контента нежелательных организаций. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, TV2media распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против проведения спецоперации на Украине.

Также Минюст внес в реестр иностранных агентов правозащитника Алексея Табалова, экономиста Максима Миронова, политолога Аркадия Дубнова, активистку Ольгу Курносову и американиста Ивана Куриллу.

Ранее сообщалось, что статус иноагента получил портал Doxa (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Уточнялось, что медиа распространяло материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, а также формировало негативный образ Российской армии.