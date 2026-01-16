Реклама

Забота о себе
17:27, 16 января 2026Забота о себе

Мужчин предупредили о тяжелых последствиях купания в проруби без подготовки

Уролог Кахоров: Крещенские купания очень опасны для мужчин, перенесших простатит
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

Крещенские купания могут быть вредны для мочеполовой системы мужчин, предупредил врач-уролог Муроджон Кахоров. О тяжелых последствиях этой процедуры для здоровья он предупредил в беседе с NEWS.ru.

Врач подчеркнул, что купание в проруби — это серьезная нагрузка для организма, даже если человек считает себя полностью здоровым. «Резкое воздействие холода запускает стрессовую реакцию: происходит спазм сосудов, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление. Эти изменения кратковременны, но именно они и несут потенциальные риски», — предупредил он. Для мужчин, продолжил уролог, опасность заключается в резком нарушении кровообращения органов малого таза. Переохлаждение, рассказывает Кахоров, может спровоцировать развитие воспаления, обострение скрытых урологических проблем, а при регулярных погружениях — снизить устойчивость репродуктивной системы к инфекциям.

Особенно аккуратными Кахоров призвал быть мужчин, перенесших простатит или заболевания мочеполовой сферы. Уролог подчеркнул, что купание в проруби допустимо только после подготовки, постепенного закаливания и консультации терапевта.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев предостерег мужчин от частого ношения термобелья. По его словам, белье, плотно прилегающее к телу, может нарушить терморегуляцию.

