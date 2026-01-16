Для россиян начали закупать рекордно много корейской лапши

РИА Новости: Россия в полтора раза увеличила закупки лапши в Южной Корее

По итогам 2025 года поставки лапши из Южной Кореи в Россию выросли в 1,5 раза, до 10,85 тысячи тонн, что стало максимумом за все время. Об этом со ссылкой на данные южнокорейской статистики сообщает РИА Новости.

В денежном выражении импорт увеличился в 1,6 раза, до 48,1 миллиона долларов. Такой результат позволил России подняться с 13 на 10 место в списке основных покупателей лапши в Южной Корее. Первые три места занимают Китай (401,1 миллиона долларов), США (329,4 миллиона) и Япония (101,7 миллиона).

Помимо лапши, Россия наращивает закупки в Южной Корее косметики. По итогам первых 10 месяцев 2025 года суммарные объемы поставок выросли почти на 17 процентов в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили китайскую лапшу. Так, в сентябре ее поставки в страну выросли до рекордных шести миллионов долларов. По этому показателю Россию опережали только США, Южная Корея, Япония и Нидерланды.