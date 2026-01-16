Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:22, 16 января 2026Экономика

Для россиян начали закупать рекордно много корейской лапши

РИА Новости: Россия в полтора раза увеличила закупки лапши в Южной Корее
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: AlexandrMusuc / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года поставки лапши из Южной Кореи в Россию выросли в 1,5 раза, до 10,85 тысячи тонн, что стало максимумом за все время. Об этом со ссылкой на данные южнокорейской статистики сообщает РИА Новости.

В денежном выражении импорт увеличился в 1,6 раза, до 48,1 миллиона долларов. Такой результат позволил России подняться с 13 на 10 место в списке основных покупателей лапши в Южной Корее. Первые три места занимают Китай (401,1 миллиона долларов), США (329,4 миллиона) и Япония (101,7 миллиона).

Помимо лапши, Россия наращивает закупки в Южной Корее косметики. По итогам первых 10 месяцев 2025 года суммарные объемы поставок выросли почти на 17 процентов в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили китайскую лапшу. Так, в сентябре ее поставки в страну выросли до рекордных шести миллионов долларов. По этому показателю Россию опережали только США, Южная Корея, Япония и Нидерланды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Росатоме» отреагировали на задержание своего топ-менеджера за финансирование ВСУ

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Прибывшую из Грузии женщину задержали в Москве из-за крупной суммы валюты

    Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

    Китайские автогиганты заметно повысили цены на свои машины в России

    Россиян предупредили о последствиях для здоровья глаз купаний в проруби на Крещение

    Раскрыты планы НАТО в Гренландии

    Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

    Передачу Трампу Нобелевской премии мира назвали жалким поступком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok