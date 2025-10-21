Китай завалил Россию лапшой

Китай нарастил экспорт лапши в Россию до рекордных 6 млн долларов в сентябре

По итогам сентября 2025 года суммарные объемы поставок китайской лапши в Россию увеличились до рекордных шести миллионов долларов в денежном выражении. О резком наращивании экспорта этого вида продукции сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период Россия увеличила импорт китайской лапши почти на треть. В результате доходы китайских экспортеров от сбыта этой продукции в РФ достигли рекордной отметки за всю историю статистических наблюдений.

Подобная динамика позволила России войти в пятерку крупнейших покупателей китайской лапши. Выше нее в списке оказались только США с результатом в 13,2 миллиона долларов, Южная Корея (11,2 миллиона), Япония (9,9 миллиона). Закупки Нидерландов оказались на одном уровне с РФ — страны поделили между собой 4-5 места рейтинга.

В целом за первые девять месяцев 2025 года закупки Россией китайской лапши увеличились в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2024-го. За это время отечественные импортеры приобрели у поставщиков из КНР эту продукцию на общую сумму в 38,5 миллиона долларов.

Еще одним крупным поставщиком лапши на российский рынок в этом году стала Южная Корея. За один только май поставки подобной продукции из азиатской страны увеличились в 1,7 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли 1967 тонн. Суммарная стоимость экспорта составила 4,2 миллиона долларов. За первые пять месяцев 2025-го экспорт вырос до 15,8 миллиона долларов и 3,5 тысячи тонн. Высокий спрос россиян на эту продукцию эксперты объяснили ее низкой стоимостью.