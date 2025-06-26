Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:06, 26 июня 2025Экономика

Россияне увеличили потребление одного вида лапши

РИА Новости: Южная Корея в мае увеличила продажи лапши в Россию в 1,7 раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

По итогам мая поставки в Россию лапши из Южной Кореи выросли в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на данные статистической службы республики сообщает РИА Новости.

В стоимостном выражении объем экспорта составил 4,2 миллиона долларов, а натуральном — 1967 тонн. В общей сложности за первые пять месяцев года поставки достигли 15,8 миллиона долларов и 3,5 тысячи тонн.

Вместе с тем южнокорейские дамплинги (аналог пельменей) стали меньше интересовать россиян. За май их экспорт сократился в 1,6 раза, до 76 тысяч долларов (18 тонн), а всего с начала года в Россию из Южной Кореи завезли всего 162 тонны подобных продуктов.

По итогам последнего месяца весны Россия поднялась с 12 на 10 место в общем южнокорейском экспорте лапши. Первые три места достались Китаю (33,1 миллиона долларов), США (30,1 миллиона) и Японии (9,7 миллиона). Из европейских стран активнее всего лапшу из Южной Кореи закупают Нидерланды — 7,7 миллиона долларов.

В 2024 году также наблюдался взрывной рост поставок лапши из Южной Кореи в Россию. В октябре импорт достиг максимума за последние 20 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сравнил удары по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки. Что ответила Япония?

    Представлен новый стандарт HDMI

    Агата Муцениеце получила от жениха кольцо за 6 миллионов рублей

    Москвичка убиралась в шкафу и была ужалена скорпионом

    43-летняя россиянка узнала о беременности перед родами

    Иностранец до смерти забил россиянку

    Стали известны подробности о насиловавшем несколько дней пленниц-подростков россиянине

    Посол России поедет на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

    Жители Приморья остались без света

    Диетолог предупредила об опасных способах приготовления кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости