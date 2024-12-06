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07:39, 6 декабря 2024Экономика

Россия до максимума увеличила закупки одного продукта у Южной Кореи

KOSIS: в октябре 2024 года РФ импортировала лапши из Южной Кореи на $3,752 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В октябре 2024 года Россия увеличила закупки лапши и других макаронных изделий из Южной Кореи. Об этом со ссылкой на корейскую службу статистики (KOSIS) сообщает РИА Новости.

За второй месяц осени импорт одного вида продуктов из республики вырос в полтора раза в сравнению с сентябрем. Поставки лапши оценили в 3,752 миллиона долларов — в 1,6 раза больше год к году. Импорт достиг исторического максимума с октября 2004 года: на тот момент показатель составлял 3,796 миллиона долларов.

За месяц Россия поднялась с тринадцатой строчки среди партнеров, закупающих лапшу у Южной Кореи. Сейчас страна входит в топ-10 главных торговых партнеров по этому виду товаров. В топ-5 вошли Китай (26,5 миллиона долларов), США (25,1 миллиона), Нидерланды (7,9 миллиона), Япония (7,3 миллиона), Филиппины (5,9 миллиона).

Южная Корея в свою очередь стала одним из главных покупателей российских моллюсков. Ключевым покупателем этой отечественной продукции является Китай, на который приходится 84 процента общего объема поставок. Также в топ-3 по закупкам входят Южная Корея (6 процентов) и Белоруссия (4 процента). В январе-октябре 2024 года экспорт моллюсков из РФ в полтора раза по сравнению с уровнем годичной давности, составив примерно 22 тысячи тонн.

Ранее компания Mareven Food Central, производящая лапшу быстрого приготовления «Роллтон» и Bigbon, анонсировала старт поставок своей продукции в Мексику. Отгрузки лапши со вкусами курицы и креветки в эту граничащую с США страну собирались начать летом 2024-го. Сотрудничать компания планировала с местной сетью магазинов ОXXO, насчитывающей 23 тысячи точек продаж, в 2000 из которых будет продаваться эта популярная в России продукция.

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