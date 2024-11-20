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11:57, 20 ноября 2024Экономика

Россия резко нарастила экспорт моллюсков

Россия в 2024 году увеличила экспорт моллюсков в полтора раза
Дмитрий Воронин

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Поставки моллюсков из России за рубеж выросли в январе-октябре 2024 года в полтора раза по сравнению с уровнем годичной давности, составив примерно 22 тысячи тонн. Данные об их резком увеличении привел федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса «Агроэкспорт».

Как отмечается в материалах, ключевым покупателем этой отечественной продукции является Китай, на который приходится 84 процента общего объема поставок. Также в топ-3 по закупками российских моллюсков входят Южная Корея (6 процентов) и Белоруссия (4 процента).

Не так быстро, но также двузначными темпами растет в текущем году и потребление моллюсков внутри страны. По предварительным расчетам центра, к 2030 году их экспорт может достичь 50 тысяч тонн. В прошлом году страна заняла 35-е место в мире по этому показателю.

Ранее таможенники сообщили об экспорте из Сибири в страны Азии сотен тонн консервированного папоротника, который называют «эликсиром долголетия».

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