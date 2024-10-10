Россия поставила в Азию сотни тонн «эликсира долголетия»

ФТС России: Сибирь экспортировала в Азию 305 тонн консервированного папоротника

Сотни тонн консервированного папоротника экспортировали из сибирских регионов РФ в страны Азии. Об этом в Telegram-канале сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Спрос на российский маринованный папоротник связан с его омолаживающими свойствами, за которые в указанных государствах его называют эликсиром долголетия, объяснили в ФТС.

Всего таможенники этого российского региона оформили в январе--сентябре 2024 года поставки 830 тонн консервов, из которых 305 тонн пришлось на папоротник. Также в перечень вошли варенье, джемы, повидло, мясная и рыбная продукция, томаты и томатная паста, горошек, кукуруза, фасоль, грибы.

Весной стало известно, что Китай разрешил России начать поставлять в страну клубни топинамбура. Представители отрасли в РФ тогда отмечали, что способы длительного хранения и успешной транспортировки растения, которое еще называют земляной грушей, пока не разработаны, поэтому интерес КНР, скорее всего, связан с изготовленными из него продуктами.