Одной категории россиян напомнили о скидках на оплату услуг ЖКХ

Депутат Кошелев: Многодетным семьям положена скидка в размере 30 % на оплату ЖКХ

Многодетным семьям в России положена скидка в размере 30 процентов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом в разговоре с РИА Новости россиянам напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

Он отметил, что размер скидки закреплен на федеральном уровне, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране. Депутат добавил, что власти регионов могут устанавливать повышенный коэффициент.

Кроме того, данной категории россиян полагается компенсация взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения.

В 2025 году число многодетных семей в России достигло 2,9 миллиона.

Ранее сообщалось, что с 2026 года многодетные семьи в России начнут получать новую меру поддержки — налоговый вычет для работающих родителей, который снизит ставку НДФЛ до шести процентов.