09:01, 16 января 2026

Тревел-блогер описал отношение узбекистанцев к россиянам словами «нас не уважают»

Марк Успенский

Фото: Angelo DAmico / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Марк Еремин побывал в Узбекистане и описал отношение местных жителей к своим соотечественникам словами «нас не уважают». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пообщался с узбекистанцем и выяснил, что жители страны бывшего СССР считают гостей из России высокомерными. «Для узбеков уважение — это не громкие слова, а интонация. Как ты смотришь, как перебиваешь, как шутишь. И когда человек из России начинает говорить свысока, даже не осознавая этого, это считывается мгновенно», — отметил россиянин.

Также путешественник выяснил, что в Узбекистане «хорошо помнят и плюсы, и минусы прошлого», однако использование в разговоре фраз: «Вы без нас не выжили бы», «Все хорошее у вас от СССР», — раздражает граждан этой страны. При этом «больной» темой является обсуждение поведения мигрантов, а также пренебрежительное отношение к местным обычаям со стороны туристов.

«Когда приезжает человек и начинает шутить над обычаями, над религией, над укладом жизни, даже если "просто прикалывается", это не воспринимается как юмор. Это воспринимается как неуважение», — добавил Еремин.

Ранее этот путешественник описал Геленджик словами «не выглядит местом, куда хочется возвращаться». Автор публикации признался, что посетил курорт один раз и остался недоволен «большой перестройкой».

