В Еврокомиссии ответили на вопрос о вступлении Украины в ЕС

В ЕК назвали спекуляциями сообщения об упрощенной процедуре членства Киева в ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: Alina Smutko / Reuters

Сообщения о том, что Брюссель рассматривает упрощенную процедуру вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в рамках возможного мирного соглашения, являются спекуляциями. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Тома Ренье, передает Reuters.

«Процесс вступления в ЕС хорошо установлен, у нас есть четкие процедуры. Поэтому мы не будем комментировать спекуляции, которые сегодня появились в СМИ. Что мы можем сказать и напомнить, так это то, что расширение объединения является ключевым приоритетом для этой комиссии», — отметил он.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что упоминание о вступлении Украины в ЕС в 2027 году содержится в проектах обсуждаемого мирного плана. Согласно предварительному плану ЕК, Киев мог бы стать частью блока, но «с гораздо меньшими полномочиями в принятии решений».

Однако дипломаты стран-участниц Евросоюза и других государств, стремящихся вступить в сообщество, заявили о «глубоком беспокойстве» по поводу этой концепции. Они опасаются, что такой шаг негативно скажется на будущей стабильности блока, снизит ценность членства и расстроит другие страны.

