10:48, 16 января 2026

В Конгрессе США сделали заявление о мирном соглашении по Украине

Грэм: Войска РФ не покинут присоединенные территории в случае мирного соглашения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска не покинут присоединенные территории, несмотря на соответствующее желание Украины. С таким заявлением выступил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своей странице в социальной сети X.

«Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время», — написал он.

При этом сенатор настаивает, что будущее мирное соглашение по урегулированию конфликта должно обязательно пройти через одобрение Конгресса США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.

