19:36, 16 января 2026Бывший СССР

В Раде решили допросить Коломойского по делу о хищениях во время конфликта

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Верховная Рада Украины хочет допросить олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о хищениях во время военного положения. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«21 января состоится следующее заседание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения», — написал парламентарий.

По его словам, помимо Коломойского на заседание приглашены бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов и глава Госслужбы финансового мониторинга Филипп Пронин.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала адвоката украинского олигарха Игоря Коломойского Сергея Стецюка. По версии ведомства, адвокат был задержан по подозрению в вымогательстве 100 тысяч долларов у киевских бизнесменов за «решение налоговых проблем».

