Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:04, 30 декабря 2025Бывший СССР

На Украине задержали адвоката Коломойского

СБУ задержала адвоката Коломойского Стецюка
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала адвоката украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Сергея Стецюка. Об этом сообщил блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

По версии ведомства, как пишет блогер, адвокат был задержан по подозрению в вымогательстве 100 тысяч долларов у киевских бизнесменов за «решение налоговых проблем».

В случае отказа Стецюк якобы угрожал штрафом в государственный бюджет в размере миллиарда гривен, следствие зафиксировало сотни часов аудио и видео с подозреваемым.

Ранее телеканал RT выяснил, что Коломойский разграбил Украину через «ПриватБанк». В нем существовало секретное подразделение «Бизнес-обслуживание клиентов», которое было подчинено акционерам финансовой организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    В российской школе обвалился потолок

    На Западе раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина

    В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

    Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

    Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

    Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

    Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok