На Украине задержали адвоката Коломойского

СБУ задержала адвоката Коломойского Стецюка

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала адвоката украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Сергея Стецюка. Об этом сообщил блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

По версии ведомства, как пишет блогер, адвокат был задержан по подозрению в вымогательстве 100 тысяч долларов у киевских бизнесменов за «решение налоговых проблем».

В случае отказа Стецюк якобы угрожал штрафом в государственный бюджет в размере миллиарда гривен, следствие зафиксировало сотни часов аудио и видео с подозреваемым.

Ранее телеканал RT выяснил, что Коломойский разграбил Украину через «ПриватБанк». В нем существовало секретное подразделение «Бизнес-обслуживание клиентов», которое было подчинено акционерам финансовой организации.