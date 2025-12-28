Реклама

01:55, 28 декабря 2025

Раскрыты подробности разграбления Украины Коломойским

RT: Олигарх Коломойский разграбил Украину с помощью «ПриватБанка»
Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) разграбил Украину через «ПриватБанк», выяснил телеканал RT.

«Деньги уходили на Кипр и Британские Виргинские острова, а оттуда — в активы олигархов. Часть средств оседала в США через купленную Коломойским недвижимость», — сообщает телеканал со ссылкой на данные Высокого суда Лондона.

В «ПриватБанке» существовало секретное подразделение «Бизнес-обслуживание клиентов», которое было подчинено акционерам финансовой организации. Только в британской юрисдикции в 2013–2014 годах это подразделение выдало около пятидесяти фирмам кредиты на сумму от 5 до 59,5 миллионов долларов.

По данным журналистов, эти кредиты предназначались для закупки товаров. Однако заемщиками выступали созданные Коломойским и его партнером, предпринимателем Геннадием Боголюбовым, фирмы-однодневки. У многих из этих компаний не было кредитной истории, а их балансы не покрывали даже аренду офиса.

В ноябре «ПриватБанк» заявил, что запускает процесс изъятия активов у Коломойского и Боголюбова. Как заявила пресс-служба кредитной организации, 24 ноября истек установленный Высоким судом Англии срок для добровольного исполнения решения о выплате банку со стороны бывших акционеров более трех миллиардов долларов. Однако ответчики так этого и не сделали.

