На Украине начали изымать активы двух миллиардеров

«ПриватБанк» заявил о начале изъятия активов Коломойского и Боголюбова

«ПриватБанк» заявил, что запускает процесс изъятия активов у бывших владельцев: миллиардеров Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Как заявила пресс-служба кредитной организации, 24 ноября истек установленный Высоким судом Англии срок для добровольного исполнения решения о выплате банку со стороны бывших акционеров более трех миллиардов долларов. Однако ответчики так этого и не сделали. Поэтому банк приступил к принудительному исполнению решения суда. Причем речь не только об Украине, но и о зарубежных юрисдикциях, в которых у названных людей есть активы. Банк уже пообещал длительное и сложное исполнение принятых решений.

В начале ноября сообщалось, что Росимущество выставило на торги активы, принадлежавшие ранее Коломойскому. Речь шла о расположенных в Адыгее ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг», изъятых в доход РФ в 2024 году.