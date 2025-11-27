Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 27 ноября 2025Экономика

На Украине начали изымать активы двух миллиардеров

«ПриватБанк» заявил о начале изъятия активов Коломойского и Боголюбова
Кирилл Луцюк
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

«ПриватБанк» заявил, что запускает процесс изъятия активов у бывших владельцев: миллиардеров Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Как заявила пресс-служба кредитной организации, 24 ноября истек установленный Высоким судом Англии срок для добровольного исполнения решения о выплате банку со стороны бывших акционеров более трех миллиардов долларов. Однако ответчики так этого и не сделали. Поэтому банк приступил к принудительному исполнению решения суда. Причем речь не только об Украине, но и о зарубежных юрисдикциях, в которых у названных людей есть активы. Банк уже пообещал длительное и сложное исполнение принятых решений.

В начале ноября сообщалось, что Росимущество выставило на торги активы, принадлежавшие ранее Коломойскому. Речь шла о расположенных в Адыгее ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг», изъятых в доход РФ в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы использовали втемную много людей». Восемь человек осудили пожизненно за подрыв Крымского моста. Кто и как готовил этот теракт?

    Политолог высказался о будущем финансирования Украины

    Россияне выбрали для новогоднего отдыха страны бывшего СССР и Мальдивы

    Минобороны Турции ответило на вопрос об отправке сил на Украину

    ЕС обвинил США в подрыве мира на Украине

    На Украине начали изымать активы двух миллиардеров

    Простая привычка оказалась эффективным способом облегчить сезонную аллергию

    Курс доллара опустился ниже 78 рублей

    Минобороны рассказало об уличных боях в Мирнограде

    Пашинян показал один жест на фоне заявлений о выходе Армении из ОДКБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости