12:54, 16 января 2026

В России задумали заново осмыслить традиции архитектуры

Стартовал общероссийский смотр-конкурс «Большой Русский стиль» в архитектуре
Варвара Кошечкина
15 января в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная старту Общероссийского смотр-конкурса «Большой Русский стиль». Организатором выступает Движение «Русская Мечта». Подробности приводит СМИ2.

Проект реализуется при поддержке Союза архитекторов России и Президентского фонда культурных инициатив. По словам архитектора, автора проекта «Маяки Русского Мира» и сопредседателя жюри смотр-конкурса Алексея Комова, задача участников — осмыслить большую русскую традицию. Он считает, что главный человек сегодня — это художник-воин, который говорит о том, что будущее есть. Символы конкурса — возрождение и восстановление. Именно они, по словам Комова, дают импульс для развития большого стиля.

«Самое главное сегодня, когда мы говорим о том, что близки к победе, найти, кто эту победу будет визуализировать и показывать. Победа и наша русская культура — бессмертие, и оно запечатлено именно в культуре визуальных символов. Сегодня восстановление России — это восстановление не только духовное, но и физическое», — высказался он.

Цель конкурса — воплощение идеи «Русской Мечты» в архитектуре. Участники могут представить свои проекты и варианты их реализации 2020–2025 годов. Работы делятся на шесть номинаций: «Общественное здание», «Культовое здание», «Жилое здание», «Промышленное здание», «Градостроительство» и «Монументальное искусство».

Регистрация участников продлится до 15 февраля. Прием работ ведется с 8 февраля по 15 марта. Экспозиция 100 работ-финалистов пройдет в апреле-мае 2026 в Центральном Доме архитектора.

Ранее эксперты в области философии, технологий, архитектуры, экономики и политики представили свое видение будущего России.

