ВСУ за несколько часов атаковали Россию десятками дронов

Минобороны: Над регионами России сбили 63 украинских беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за несколько часов атаковали регионы России десятками дронов. Всего было сбито 63 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 54. Также атакам подверглись Крым, Воронежская и Рязанская области, где российские средства противовоздушной обороны сбили по одному украинскому беспилотнику. Еще четыре дрона уничтожили над Саратовской областью, и два — над Брянской.

Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 января ВСУ выпустили по регионам России 106 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего беспилотников — 44 единицы — было сбито над Белгородской областью.