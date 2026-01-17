Реклама

22:07, 17 января 2026

Экс-премьер Италии заявил о самом большом количестве врагов у Европы за всю историю

Экс-премьер Италии Драги заявил, что у Европы никогда не было столько врагов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Экс-премьер Италии и бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги в своем заявлении отметил, что за всю историю у Европы никогда не было больше врагов, чем сейчас. Он сказал об этом во время церемонии вручения премии Карла Великого, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

«У Европы, пожалуй, никогда не было столько врагов, как сейчас, как внутренних, так и внешних», — указал бывший итальянский премьер-министр в своей краткой благодарственной речи. Он призвал ЕС стать сильнее в военном плане, а также укрепить свое экономическое и политическое влияние.

Ранее спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать своего «папочку», президента США Дональда Трампа. Так он прокомментировал новые пошлины США в отношении европейских стран.

