00:13, 17 января 2026Бывший СССР

Кличко рассказал о патовой ситуации в Киеве с отоплением

Кличко: Это первый случай в истории, когда Киев в морозы остался без отопления
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Киев располагает лишь половиной необходимого количества электроэнергии — это самый серьезный энергетический кризис с начала военного конфликта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в беседе с Reuters.

Он отметил, что столице для обеспечения электроснабжения 3,6 миллиона жителей требуется 1700 мегаватт электроэнергии.

«Это первый случай в истории, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — подчеркнул политик.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что до 150 тысяч киевлян могут остаться без тепла зимой из-за лопнувших труб.

