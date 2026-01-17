Кличко рассказал о патовой ситуации в Киеве с отоплением

Киев располагает лишь половиной необходимого количества электроэнергии — это самый серьезный энергетический кризис с начала военного конфликта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в беседе с Reuters.
Он отметил, что столице для обеспечения электроснабжения 3,6 миллиона жителей требуется 1700 мегаватт электроэнергии.
«Это первый случай в истории, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — подчеркнул политик.
Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что до 150 тысяч киевлян могут остаться без тепла зимой из-за лопнувших труб.