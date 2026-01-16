Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:32, 16 января 2026Бывший СССР

На Украине спрогнозировали число оставшихся без тепла киевлян

Попенко: До 150 тыс. киевлян могут остаться без тепла зимой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

До 150 тысяч киевлян могут остаться без тепла зимой из-за лопнувших труб. Такое число спрогнозировал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, его слова опубликованы в Telegram-канале издания «Новости.Live».

По его словам, для начала предстоит провести аудит примерно 50-100 домов, после чего специалисты приступят к капитальному ремонту. Попенко подчеркнул, что работы могут занять до 10 месяцев.

«Большинство этих домов, если там небольшой прорыв трубы где-то в коридоре, то, возможно, их заменят. Но большинство этих домов (…) будут без тепла, и им нужно искать какое-то временное жилье, где они смогут быть этой зимой», — сказал Попенко.

Ранее министр энергетики, бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. По словам политика, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых общинах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Страдающие от блэкаута жители Украины столкнулись с новой проблемой

    Трамп сообщил о готовности остановить девятую войну

    Издевавшегося над украинцем сотрудника ТЦК отправили на фронт

    Появилась информация о взрыве плюшевого медведя в Москве

    На Украине спрогнозировали число оставшихся без тепла киевлян

    Путину рассказали историю о попытке отучить москвичей бояться чертей в метро

    На Западе высмеяли заявление Зеленского о конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok