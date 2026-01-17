Описана новая схема возврата квартир после дела Долиной

Mash: Пожилые мошенницы стали ссылаться на недееспособность после дела Долиной

Пожилые мошенницы начали использовать новую схему возврата квартир после победы Полины Лурье в суде над певицей Ларисой Долиной. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Нечистоплотные продавцы недвижимости перестали ссылаться на якобы обманувших их мошенников и начали использовать статью 177 Гражданского кодекса РФ, ссылаясь на свою недееспособность в момент заключения сделки. Канал описал один из подобных случаев, произошедший после дела Долиной. «В 2024 году 70‑летняя Ольга Ф. продала свою квартиру 47‑летней Эмме В. — женщина взяла у пенсионерки квартиру в ипотеку на 28 лет. Сделку заключали больше двух часов: Ольга предоставила покупательнице справку о полной дееспособности. Затем по классике заявила, что передала все вырученные деньги мошенникам и обратилась в суд», — пишет Mash.

Однако после победы Лурье над Долиной в Верховном суде пожилая женщина решила сменить стратегию и заявила, что в момент продажи жилья была невменяема. По данным канала, юристы эту тенденцию описали как переход от сильных аргументов к слабым. При этом риск для покупателей сохраняется, так как, если суд примет предоставленную справку о невменяемости, они могут лишиться и жилья, и денег.

Ранее стало известно о новом возможном взыскании с Долиной. С певицы могут взыскать компенсацию, если дверь в ее прежнюю квартиру придется вскрывать.

