Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:21, 17 января 2026Наука и техника

Ученые дали ответ о связи употребления парацетамола и аутизма

Lancet: Употребление парацетамола не связано с риском развития аутизма
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Ученые провели исследование и дали ответ, есть ли связь между употреблением беременными женщинами парацетамола и риском появления аутизма у их детей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet.

В результате сказано, что на сегодняшний день, при приеме беременными парацетамола в соответствии с инструкцией, роста вероятности возникновения расстройства аутического спектра, синдрома дефицита внимания и гиперактивности или умственной отсталости у детей нет.

Однако в конце августа 2025 года вышел метаанализ, показавший, что у детей, чьи матери принимали парацетамол во время беременности, РАС или СДВГ диагностируют в среднем на 20 процентов чаще, хотя и с большим доверительным интервалом. Однако точных данных не приводилось.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова прокомментировала «Ленте.ру» мнение о связи парацетамола и аутизма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. Что на это повлияло?

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Макрон появился в солнечных очках в Елисейском дворце и призвал остальных смириться

    Взрывы прогремели над двумя российскими городами

    В Киеве второй раз за ночь прозвучали взрывы

    Ученые дали ответ о связи употребления парацетамола и аутизма

    Орбан назвал «детскими сказками» заявления про репарации от России

    Названа причина «войны» между Зеленским и Кличко

    В Литве нашли виновных в поджоге производящего оборудование для ВСУ завода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok