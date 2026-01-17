Военный эксперт перечислил задачи российского аналога Starlink

Военэксперт Кнутов: «Рассвет» даст спутниковую связь каждому военнослужащему

Спутниковая система «Рассвет», которую называют российским аналогом Starlink, сможет изменить систему управления войсками. Спутники дистанционного зондирования «Зоркий» усовершентсвуют наведение высокоточных ударных систем, о задачах этих разработок рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, его цитирует газета «Взгляд».

«В первую очередь будет решать военные задачи — обеспечивать связью российские войска. Это создание глобальной автоматизированной системы управления войсками, когда каждый военнослужащий будет иметь возможность получать ту или иную информацию, передать координаты прямо на спутник», — объяснил военэксперт.

Помимо этого, «Рассвет» будет использоваться в невоенных целях — с ее помощью получится обеспечить доступ в интенет в отдельных частях РФ, установить дополнительную связь с гражданскими судами. Система сделает связь и навигацию более устойчивыми, в частности, в Арктике.

«Пока это будут ограниченные возможности по сравнению со Starlink, но все равно для нас это мощнейший прорыв», — убежден Кнутов.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал о спутнике «Зоркий». Это сверхкомпактные космические аппараты дистанционного зондирования Земли, которые несут камеру-телескоп с разрешением высокой точности — они снимают поверхность планеты для различных целей.