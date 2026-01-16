Реклама

Наука и техника
00:46, 17 января 2026Наука и техника

Раскрыта дата производства российского аналога Starlink

Баканов: Серийное производство российского аналога Starlink начнется в 2026 году
Александра Синицына
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Спутник «Зоркий», который называют российским аналогом Starlink, запустят в серийное производство уже в 2026 году. Дату начала работы раскрыл глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.

«Это аппарат, который снимает из космоса — и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты. В этом году будет серийное изготовление этого оборудования», — подтвердил Баканов.

По его словам, к следующему году уже будет развернута орбитальная группа аппаратов из более 300 спутников. Проект преследует цель обеспечить связью все территории, которые остаются не покрытыми наземными сетями связи.

Ранее сообщалось, что российский «Зоркий-2М» передал первые спутниковые снимки.

