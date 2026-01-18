Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 18 января 2026Россия

Назван виновник затягивания конфликта на Украине

Сальдо обвинил Зеленского в затягивании конфликта на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Peter Morrison / AP

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал виновника затягивания конфликта на Украине. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

Сальдо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский является нелегитимным президентом. Российский политик обвинил его в затягивании конфликта на Украине под видом обсуждения мирных инициатив.

По словам государственного деятеля, военное положение и запрет на президентские выборы на территории Украины продлятся ровно столько, сколько Зеленский будет играть в желание заключить мирную сделку. При этом Верховная Рада, убежден Сальдо, продолжит выполнять любые требования главы государства.

Ранее МАГАТЭ рассказало, что Украина и Россия согласились приостановить огонь возле Запорожской АЭС. В заявлении агентства сказано, что это необходимо, чтобы начать ремонт последней резервной линии электропередачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае заявили о волнениях среди политиков ЕС после слов Мерца о России

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Армия России нанесла удары по украинской промышленности

    В России появятся дронопорты

    В Великобритании призвали отменить визит короля Карла III в США

    Украине спрогнозировали отказ во вступлении в Евросоюз

    Австралийский боксер оказался под угрозой пожизненного отстранения после боя с сыном Цзю

    Россиянка провела отпуск во Франции и раскрыла способы сэкономить

    Раскрыты траты Долиной на люксовый отдых в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok