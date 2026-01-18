Сальдо обвинил Зеленского в затягивании конфликта на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал виновника затягивания конфликта на Украине. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

Сальдо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский является нелегитимным президентом. Российский политик обвинил его в затягивании конфликта на Украине под видом обсуждения мирных инициатив.

По словам государственного деятеля, военное положение и запрет на президентские выборы на территории Украины продлятся ровно столько, сколько Зеленский будет играть в желание заключить мирную сделку. При этом Верховная Рада, убежден Сальдо, продолжит выполнять любые требования главы государства.

Ранее МАГАТЭ рассказало, что Украина и Россия согласились приостановить огонь возле Запорожской АЭС. В заявлении агентства сказано, что это необходимо, чтобы начать ремонт последней резервной линии электропередачи.